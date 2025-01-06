Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 6-8 января

В ближайшее время ожидаются перепады солнечной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 6-8 января 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Буря, бушевавшая в минувшие выходные, скоро утихнет. В понедельник, 6 января, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует магнитной буре. Во вторник, 7 января, ожидаются небольшие магнитные волнения, которые окончательно утихнут к среде, 8 января.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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