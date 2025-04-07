Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 7–9 апреля

Магнитные бури / © Associated Press

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 7–9 апреля 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник и вторник, 7 и 8 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует несильным магнитным волнениям, неспособным влить на самочувствие людей. Однако уже в среду, 9 апреля, магнитосфера придет в норму.

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Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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