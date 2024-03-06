Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 7-9 марта

В ближайшее время ожидается снижение солнечной активности.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 7-9 марта 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности - К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
Похоже, мощная буря, которая бушевала несколько последних дней, наконец отступила, и уже 7 марта ожидается умеренная солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень). А 8 и 9 марта активность еще больше снизится и магнитосфера придет в норму.
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