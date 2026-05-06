Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 7-9 мая

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 7-9 мая 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

С четверга по субботу, 7–9 мая, ожидается умеренная солнечная активность, которая будет сопровождаться слабыми геомагнитными колебаниями. По прогнозам, уровень возмущений будет находиться в пределах К-индекса 3–4 (зеленый и желтый уровни), что соответствует спокойной или слабо возмущенной магнитосфере.

В течение этих дней возможны небольшие колебания геомагнитного фона, однако они не достигнут уровня магнитных бурь и не представляют угрозы для самочувствия большинства людей.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

