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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 7-9 октября

Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 7-9 октября

Прогноз магнитных бурь на 7, 8, 9 октября / Фото: www.credits

В ближайшее время ожидается повышенная солнечная активность.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 7-9 октября 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 7 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 7 (красный уровень), что соответствует мощной магнитной буре, которая уже во вторник, 8 октября, немного утихнет до К-индекса 4 (желтый уровень). А в среду, 9 октября, ожидается понижение солнечной активности до К-индекса 2 (зеленый уровень), без магнитных бурь.

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