Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 8-10 апреля

В ближайшее время ожидаются повышение солнечной активности.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 8-10 апреля 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
В понедельник, 8 апреля, и во вторник, 9 апреля, солнечная активность повысится до К-индекса 4 (желтый уровень) – повышенная геомагнитная активность, буря. А в среду, 10 апреля, ожидается снижение солнечной активности до К-индекса 3 (зеленый уровень), что соответствует минимальному геомагнитному волнению.
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