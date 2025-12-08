Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 8-10 декабря

Какие магнитные бури будут в ближайшее время / © Credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 8-10 декабря 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 8 декабря, ожидается высокая солнечная активность, которая вызовет магнитную бурю с К-индексом 5 (красный уровень), ощутимую для метеозависимых людей, однако к концу дня она немного утихнет. Уже во вторник, 9 декабря, будет супермощная буря с К-индексом 7 (красный уровень) — необходимо следить за своим самочувствием. В среду, 10 декабря, также будет высокая солнечная активность.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.