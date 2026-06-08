Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 8-10 июня

Будут ли магнитные бури в ближаейшее время / © Credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 8-10 июня 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 8 июня, ожидается высокая солнечная активность, причиной которой стала солнечная вспышка магнитудой M1.8, сопровождавшаяся выбросом корональной массы, часть которого направлена в сторону нашей планеты. Ожидается сильные магнитные бури, даже штормы, с К-индексом 6-7 (красный уровень). Подобные явления способны влиять не только на самочувствие метеозависимых людей, но и на работу некоторых технических систем, включая спутниковую связь и навигационное оборудование.

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Во вторник, 9 июня, по прогнозам специалистов, сохранится высокая солнечная активность. Ожидаются магнитные бури, которые могут оказать влияние на самочувствие людей.

В среду, 10 июня, солнечная активность начнет постепенно снижаться, однако геомагнитная обстановка останется нестабильной.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

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