Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 8-10 октября

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © Credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 8-10 октября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также ее последствия и воздействие на людей и технику.

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В четверг, 8 октября, ожидается низкая солнечная активность — ощутимых магнитных волнений и магнитных бурь не прогнозируется. Геомагнитная обстановка в этот день будет преимущественно спокойной.

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Однако уже в пятницу, 9 октября, солнечная активность резко увеличится. Ожидается сильная магнитная буря с К-индексом 5–6, что соответствует красному уровню геомагнитной активности. Такое усиление может повлиять на самочувствие метеозависимых людей, поэтому в этот день стоит внимательнее относиться к своему состоянию и по возможности избегать чрезмерных нагрузок.

В субботу, 10 октября, солнечная активность также останется повышенной. Геомагнитная обстановка может быть неспокойной, а магнитные волнения — продолжиться. При этом к началу следующей недели активность постепенно должна пойти на спад.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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