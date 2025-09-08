Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 8—10 сентября

Прогноз магнитных бурь на 8, 9, 10 сентября / © www.credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 8—10 сентября 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 8 сентября, ожидается магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), которая к концу дня немного утихнет. А во вторник и среду, 9 и 10 сентября, будут лишь несильные магнитные волнения, неспособные влиять на самочувствие людей.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.