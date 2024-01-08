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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 8-10 января

Автор
Юлия Кудринская
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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 8-10 января

Прогноз магнитных бурь на 8, 9, 10 января / Фото: Credits

Ближайшее время ожидается слабая геомагнитна активность.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 8-10 января 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Сегодня, 8 января, ожидается геомагнитная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабой магнитной буре, не способной влиять на самочувствие людей. Магнитосфера будет оставаться на этом же уровня и следующие два дня – 9 и 10 января.

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли вспышки на Солнце и магнитные бури влиять на здоровье человека.

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