Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 9-11 апреля

Будут ли магнитные бури в ближайшее время

В ближайшее время ожидается высокая солнечная активность.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 9-11 апреля 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг, 9 апреля, ожидается повышение солнечной активности, что вызовет магнитную буря с К-индексом 5 (красный уровень), способную влиять на самочувствие людей.

В пятницу, 10 апреля, геомагнитная обстановка продолжит ухудшаться. Ожидается магнитная буря с К-индексом 6 — это уже более выраженный уровень, который можно отнести к магнитному шторму. В этот день влияние космической погоды может стать более заметным: у чувствительных людей возможны обострения хронических заболеваний, сильнее выраженная слабость, головокружение и снижение концентрации.

В субботу, 11 апреля, солнечная активность начнет постепенно снижаться, однако останется на достаточно высоком уровне. Магнитосфера Земли все еще будет находиться в возбужденном состоянии, что означает сохранение умеренных геомагнитных колебаний.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.