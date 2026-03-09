Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 9-11 марта

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 9-11 марта 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

По прогнозам специалистов, с понедельника по среду, 9–11 марта, ожидается низкая солнечная активность. К-индекс будет находиться на уровне 2–3, что соответствует зеленому уровню геомагнитной активности. Это означает, что ощутимых магнитных волнений и сильных геомагнитных бурь в этот период не ожидается.

При таком уровне активности магнитное поле Земли остается относительно стабильным. Как правило, это не вызывает заметного влияния на здоровье людей, работу техники или систем связи. Метеочувствительные люди в такие дни обычно не ощущают значительных изменений самочувствия.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.