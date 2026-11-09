Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 9-11 ноября

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © Credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 9-11 ноября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также ее последствия и воздействие на людей и технику.

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В понедельник и вторник, 9–10 ноября, геомагнитная активность останется повышенной. В понедельник возможны периоды магнитной бури с К-индексом до 5, что соответствует красному уровню и слабой буре класса G1. Во вторник интенсивность геомагнитных возмущений начнет постепенно снижаться.

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Уже в среду, 11 ноября, ожидается заметное улучшение геомагнитной обстановки. Прогнозируются лишь незначительные колебания магнитного поля Земли, которые не достигнут уровня магнитной бури.

Метеочувствительным людям рекомендуется в начале недели не забывать об отдыхе, избегать переутомления и следить за самочувствием.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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