Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 9-11 сентября

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 9-11 сентября 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 9 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует небольшим магнитным волнениям, которые уже во вторник и среду, 10 и 11 сентября, перерастут в сильную магнитную бурю с К-индексом 6 (красный уровень).

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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