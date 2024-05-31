Магнитные бури: прогноз на выходные, 1-2 июня

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 1-2 июня 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

В субботу, 1 июня, ожидается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень), что соответствует мощной геомагнитной буре, способной влиять на самочувствие людей. Однако ожидается, что в воскресенье, 2 июня, ее мощность снизится.

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