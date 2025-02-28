Магнитные бури: прогноз на выходные, 1-2 марта

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 1-2 марта 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Буря, начавшаяся в пятницу, будет сохранять свою силу и в субботу, 1 марта, ее К-индекс составит 5 (красный уровень), и она способна влиять на самочувствие метеозависимых людей. В воскресенье, 2 марта, буря немного утихнет – до К-индекса 3 (зеленый уровень), и ожидается стабилизации геомагнитной обстановки.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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