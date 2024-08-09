Магнитные бури: прогноз на выходные, 10-11 августа

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 10-11 августа 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 10 августа, и в воскресенье, 11 августа, ожидается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень) – а это сильная магнитная буря, способная влиять на самочувствия метеозависимых людей. Однако уже во вторую половину воскресенья она начнет утихать.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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