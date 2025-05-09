Магнитные бури: прогноз на выходные, 10—11 мая

Прогноз магнитных бурь на 10-11 мая / © Associated Press

Реклама

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 10—11 мая 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 10 мая, ожидается магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), которая может быть ощутимой для метеозависимых людей, и утихнет она только к вечеру. А в воскресенье, 11 мая, от бури останутся только несильные магнитные волнения, неощутимые для людей.

Реклама

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.