Магнитные бури: прогноз на выходные, 10-11 января
В выходные ожидается умеренная солнечная активность.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 10-11 января 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В субботу, 10 января, ожидается слабая магнитная буря с К-индексом 4 (желтый уровень), неспособная влиять на самочувствие людей. В воскресенье, 11 января, солнечная активность снизится — магнитосфера придет в норму.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.