Магнитные бури: прогноз на выходные, 11-12 апреля

Будут ли магнитные бури в ближайшее время

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 11-12 апреля 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 11 апреля, ожидается магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), способная влиять на самочувствие метеозависимых людей. В такие дни чаще всего отмечаются головные боли, ощущение давления в висках, слабость, повышенная утомляемость, а также возможны перепады артериального давления и нарушения сна. Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы рекомендуется особенно внимательно следить за своим состоянием, избегать стрессов и чрезмерных нагрузок.

В воскресенье, 12 апреля, солнечная активность немного снизится, но будет оставаться ощутимой. Метеочувствительные люди все еще могут ощущать остаточные эффекты — легкую усталость, снижение концентрации, сонливость или эмоциональную нестабильность.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.