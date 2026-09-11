Магнитные бури: прогноз на выходные, 12-13 сентября

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 12-13 сентября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

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В субботу и воскресенье, 12–13 сентября, ожидается низкая солнечная активность. Геомагнитная обстановка в эти дни будет преимущественно спокойной — сильных магнитных волнений и магнитных бурь не прогнозируется.

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Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

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