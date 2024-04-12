Магнитные бури: прогноз на выходные, 13-14 апреля

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 13-14 апреля 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

В субботу, 13 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует умеренному магнитному волнению, не способному влиять на самочувствие людей. Однако уже в воскресенье, 14 апреля, ожидается повышение активности до К-индекса 4 (желтый уровень) – ощутимой магнитной бури.

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли вспышки на Солнце и магнитные бури влиять на здоровье человека.

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