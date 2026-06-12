Магнитные бури: прогноз на выходные, 13-14 июня

Будут ли магнитные бури в выходные / © Credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 13-14 июня 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу и воскресенье, 13–14 июня, прогнозируется повышение солнечной активности. По данным специалистов, в эти дни возможны магнитные возмущения с К-индексом 5, что соответствует красному уровню геомагнитной активности и классифицируется как магнитная буря.

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Подобный уровень солнечной активности способен повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Специалисты рекомендуют в выходные по возможности избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, соблюдать режим сна, пить достаточное количество воды и больше времени проводить на свежем воздухе.

По предварительным прогнозам, после выходных геомагнитная обстановка начнет постепенно стабилизироваться, а интенсивность солнечной активности снизится.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

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