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Магнитные бури: прогноз на выходные, 13-14 января

Магнитные бури: прогноз на выходные, 13-14 января

Прогноз магнитных бурь на выходные - 13 и 14 января / Фото: Credits

Ближайшие два дня не ожидается повышения солнечной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 13-14 января 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности - К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 13 января, ожидается геомагнитная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабой магнитной буре, не способной влиять на самочувствие людей. В воскресенье, 14 января, магнитосфера будет оставаться на том же уровне, всплесков солнечной активности не ожидается.

 Напомним, ранее мы писали о том, могут ли вспышки на Солнце и магнитные бури влиять на здоровье человека.

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