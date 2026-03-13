Магнитные бури: прогноз на выходные, 14-15 марта

Будут ли магнитные бури в выходные / © www.credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 14-15 марта 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 14 марта, ожидается магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень). Такая буря считается слабой по космическим меркам, однако она может вызывать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. В воскресенье, 15 марта, солнечна активность снизится, однако магнитосфера Земли все еще будет находиться в возбужденном состоянии. Ожидаются магнитные волнения с К-индексом 4, что соответствует желтому уровню. В этот день влияние на самочувствие может сохраняться, но будет значительно слабее, чем накануне.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.