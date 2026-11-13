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ТСН в социальных сетях

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Магнитные бури: прогноз на выходные, 14-15 ноября

В выходные ожидается низкая солнечная активность.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Будут ли магнитные бури в выходные

Будут ли магнитные бури в выходные / © www.credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 14-15 ноября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу и воскресенье, 14–15 ноября, ожидается низкая солнечная активность. По предварительным прогнозам, магнитосфера Земли останется спокойной, поэтому ощутимых геомагнитных волнений и магнитных бурь не предвидится.

Отметим, прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

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