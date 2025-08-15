ТСН в социальных сетях

145
1 мин

Магнитные бури: прогноз на выходные, 16—17 августа

В выходные ожидается нормальная солнечная активность.

Юлия Кудринская
Прогноз магнитных бурь на 16 и 17 августа

Прогноз магнитных бурь на 16 и 17 августа / © www.credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 16—17 августа 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу и воскресенье, 16 и 17 августа, ожидается нормальная магнитосфера, без ощутимых волнений и бурь.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

