Магнитные бури: прогноз на выходные, 16-17 мая

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 16-17 мая 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу и воскресенье, 16 и 17 мая, прогнозируется высокая солнечная активность, которая приведет к магнитным бурям с К-индексом 5 (красный уровень). Такие показатели свидетельствуют о заметных геомагнитных возмущениях, способных повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

По словам специалистов, в этот период магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии из-за усиленного потока солнечного ветра и активности на поверхности Солнца.

Специалисты рекомендуют в эти дни снизить физические и эмоциональные нагрузки, больше отдыхать, соблюдать режим сна и пить достаточное количество воды.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

