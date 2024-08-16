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Магнитные бури: прогноз на выходные, 17-18 августа

Магнитные бури: прогноз на выходные, 17-18 августа

Прогноз магнитных бурь на 17 и 18 августа / Фото: www.credits

В выходные не ожидается сильного повышения солнечной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 17-18 августа 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 17 августа, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень) – небольшие магнитные волнения, которые уже в воскресенье, 18 августа, перерастут в магнитную бурю с К-индексом 5 (красный уровень).

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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