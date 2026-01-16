- Дата публикации
Магнитные бури: прогноз на выходные, 17-18 января
В выходные ожидается перепады солнечной активности.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 17-18 января 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В субботу, 17 января, ожидается высокая солнечная активность, которая вызовет магнитную бурю с К-индексом 5 (красный уровень), способную влиять на самочувствие метеозависимых людей. В воскресенье, 18 января, солнечная активность немного снизится, однако ожидаются несильные магнитные бури с К-индексом 4 (желтый уровень).
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.