Магнитные бури: прогноз на выходные, 18-19 апреля

Будут ли магнитные бури в эти выходные

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 18-19 апреля 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу и воскресенье, 18 и 19 апреля, ожидается повышенная солнечная активность, которая приведет к сильным магнитным бурям с К-индексом 6 (красный уровень). Такие геомагнитные возмущения считаются достаточно мощными и могут оказывать заметное влияние не только на работу техники, но и на самочувствие людей.

В этот период возможны головные боли, повышенная утомляемость, раздражительность, скачки артериального давления, нарушения сна и общее ощущение слабости. Врачи рекомендуют в такие дни снизить физические и эмоциональные нагрузки, больше отдыхать, пить достаточное количество воды, по возможности избегать стрессов и проводить больше времени на свежем воздухе.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.