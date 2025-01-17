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Магнитные бури: прогноз на выходные, 18-19 января

Магнитные бури: прогноз на выходные, 18-19 января

Прогноз магнитных бурь на 18 и 19 января / Фото: www.credits

В выходные ожидается незначительное повышение солнечной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 18-19 января 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 18 января, ожидается слабая магнитная буря с К-индексом 4 (желтый уровень), которая уже в воскресенье, 19 января, ослабнет до небольших магнитных волнений, не способных влиять на самочувствие людей.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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