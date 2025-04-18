Магнитные бури: прогноз на выходные, 19-20 апреля

Прогноз магнитных бурь на 19 и 20 апреля / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 19-20 апреля 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 19 апреля, и воскресенье, 20 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным волнениям, неспособным влиять на самочувствие людей. Сильных бурь не предвидится.

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Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.