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Магнитные бури: прогноз на выходные, 19-20 октября

Магнитные бури: прогноз на выходные, 19-20 октября

Прогноз магнитных бурь на 19 и 20 октября / Фото: www.credits

В выходные ожидается незначительное повышение солнечной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 19-20 октября 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 19 октября, ожидается солнечная активность К-индекса 3 (зеленый уровень), что соответствует небольшим магнитным волнениям, однако в первой половине дня возможна несильная магнитная буря с К-индексом 4 (желтый уровень). В воскресенье, 20 октября, магнитных бурь не ожидается, но возможны небольшие волнения также в первой половине дня.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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