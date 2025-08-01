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Магнитные бури: прогноз на выходные, 2—3 августа
В выходные не ожидается повышения солнечной активности.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 2—3 августа 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В субботу и воскресенье, 2 и 3 августа, ожидается солнечная активность с К-индексом 1-2 (зеленый уровень), что соответствует нормальной магнитосфере, без магнитных волнений и бурь.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.