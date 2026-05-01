Магнитные бури: прогноз на выходные, 2-3 мая

© www.credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 2-3 мая 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу и воскресенье, 2–3 мая, прогнозируется умеренная солнечная активность, которая приведет к слабым магнитным колебаниям. По оценкам специалистов, геомагнитный фон в эти дни останется относительно спокойным, без резких всплесков и значительных возмущений.

Такие магнитные волнения считаются незначительными и, как правило, не оказывают ощутимого влияния на самочувствие большинства людей. Этот период можно считать благоприятным: он подходит для активного отдыха, прогулок и планирования дел.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

