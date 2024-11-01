Магнитные бури: прогноз на выходные, 2-3 ноября

В выходные ожидается незначительное повышение солнечной активности.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 2-3 ноября 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В субботу, 2 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует нормальной магнитосфере, без магнитных бурь. Однако уже в воскресенье, 3 ноября, ожидается повышение до К-индекса 4 (желтый уровень) - небольшой магнитной бури.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
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