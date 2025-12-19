Магнитные бури: прогноз на выходные, 20-21 декабря

Будут ли магнитные бури в субботу и воскресенье / © www.credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 20-21 декабря 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 20 декабря, ожидаются магнитные волнения, неспособные влиять на самочувствие людей. В воскресенье, 21 декабря, солнечная активность снизится и магнитосфера придет в норму — магнитных волнений и бурь не прогнозируется.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.