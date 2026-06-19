Магнитные бури: прогноз на выходные, 20-21 июня

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 20-21 июня 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Суббота и воскресенье, 20–21 июня, пройдут под влиянием умеренной солнечной активности. По прогнозам специалистов, в эти дни ожидаются магнитные волнения с максимальным К-индексом 3–4, что соответствует зеленому и желтому уровням геомагнитной активности.

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Такие колебания магнитного поля Земли считаются несильными и, как правило, не оказывают существенного влияния на самочувствие большинства людей. Лишь наиболее чувствительные к изменениям геомагнитной обстановки могут ощущать легкую усталость, сонливость, снижение концентрации внимания или незначительный дискомфорт.

Сильных магнитных бурь в выходные не прогнозируется, поэтому геомагнитная обстановка останется относительно спокойной.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

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