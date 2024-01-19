Магнитные бури: прогноз на выходные, 20-21 января

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 20-21 января 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности - К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи обновляют свои данные каждые три часа.

Буря, начавшаяся в пятницу, 19 января, в субботу, 20 января, утихнет и геомагнитная активность будет на уровне К-индекса 3 (зеленый уровень), что соответствует слабой магнитной буре, не способной влиять на самочувствие людей. В воскресенье, 21 января, магнитосфера будет оставаться на том же уровне, всплесков солнечной активности не ожидается.

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли вспышки на Солнце и магнитные бури влиять на здоровье человека.

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