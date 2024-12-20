Магнитные бури: прогноз на выходные, 21-22 декабря

В выходные ожидается низкая солнечная активность.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 21-22 декабря 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В субботу и воскресенье, 21 и 22 декабря, магнитосфера будет в норме, магнитных бурь не ожидается.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
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