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Магнитные бури: прогноз на выходные, 21-22 декабря

Магнитные бури: прогноз на выходные, 21-22 декабря

Прогноз магнитных бурь на 21 и 22 декабря / Фото: www.credits

В выходные ожидается низкая солнечная активность.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 21-22 декабря 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу и воскресенье, 21 и 22 декабря, магнитосфера будет в норме, магнитных бурь не ожидается.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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