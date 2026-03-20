Магнитные бури: прогноз на выходные, 21-22 марта

Будут ли магнитные бури в выходные

Реклама

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 21-22 марта 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 21 марта, ожидается высокий уровень солнечной активности, который спровоцирует магнитную бурю с К-индексом 6 (красный уровень). Это считается сильным возмущением, которое может сопровождаться ухудшением самочувствия: головными болями, слабостью, перепадами артериального давления, раздражительностью и нарушениями сна. В такие дни также возможны кратковременные сбои в работе навигационных систем, радиосвязи и спутниковых технологий.

Реклама

В воскресенье, 22 марта, солнечная активность несколько снизится, однако останется повышенной. Ожидаются умеренные магнитные бури и периодические колебания геомагнитного поля. Несмотря на снижение интенсивности, чувствительные люди могут продолжать ощущать влияние — в виде усталости, снижения концентрации и общего дискомфорта.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.