Будут ли магнитные бури в выходные / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 21-22 ноября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

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В субботу и воскресенье, 21–22 ноября, ожидается низкая геомагнитная активность. Магнитосфера Земли останется относительно спокойной, поэтому ощутимых магнитных возмущений и бурь в эти дни не прогнозируется.

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Отметим, прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

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