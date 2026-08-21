Магнитные бури: прогноз на выходные, 22-23 августа

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 22-23 августа 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

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В субботу и воскресенье, 22–23 августа, ожидается низкая солнечная активность. В эти дни возможны лишь незначительные магнитные волнения с К-индексом 2–3, что соответствует зеленому уровню геомагнитной активности.

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Такие колебания считаются слабыми и не представляют опасности для здоровья. Они не способны заметно влиять на самочувствие людей, в том числе метеозависимых. Сильных магнитных бурь в эти дни не прогнозируется.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

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