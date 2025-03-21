Магнитные бури: прогноз на выходные, 22-23 марта

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 20-22 марта 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 22 марта, ожидаются солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень) – магнитные волнения, способные повлиять на самочувствие метеозависимых людей, они будут сохраняться и в воскресенье, 23 марта.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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