Магнитные бури: прогноз на выходные, 23-24 марта

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 23-24 марта 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

В выходные, 23 и 24 марта ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям, способным влиять на самочувствие людей.

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