Магнитные бури: прогноз на выходные, 23-24 мая

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 23-24 мая 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу и воскресенье, 23 и 24 мая, прогнозируется низкая солнечная активность. По данным специалистов, геомагнитная обстановка в эти дни будет спокойной и стабильной — ощутимых магнитных волнений и бурь не ожидается.

Магнитосфера Земли останется в пределах нормы, без резких всплесков активности и продолжительных возмущений.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

