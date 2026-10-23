Магнитные бури: прогноз на выходные, 24-25 октября

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 24-25 октября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

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В субботу, 24 октября, ожидается низкая солнечная активность. Сильных магнитных бурь не прогнозируется, поэтому геомагнитная обстановка в течение дня будет преимущественно спокойной.

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Однако уже в воскресенье, 25 октября, возможно небольшое повышение солнечной активности. Прогнозируются несильные магнитные волнения с К-индексом до 4, что соответствует желтому уровню геомагнитной активности. Такие колебания считаются умеренными и не достигают уровня магнитной бури.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

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