Магнитные бури: прогноз на выходные, 25-26 мая

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 25-26 мая 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

В субботу, 25 мая, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабому магнитному волнению, не способному влиять на самочувствие людей. Однако уже в воскресенье, 26 мая, активность поднимется до К-индекса 4 (желтый уровень) – ощутимой магнитной бури.

Читайте также: