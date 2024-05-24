Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Магнитные бури: прогноз на выходные, 25-26 мая

Магнитные бури: прогноз на выходные, 25-26 мая

Прогноз магнитных бурь на 25 и 26 мая / Фото: www.credits

В выходные ожидается повышение солнечной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 25-26 мая 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

В субботу, 25 мая, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабому магнитному волнению, не способному влиять на самочувствие людей. Однако уже в воскресенье, 26 мая, активность поднимется до К-индекса 4 (желтый уровень) – ощутимой магнитной бури.

Читайте также:

Ливень с градом, громом и молнией! По Украине надвигается непогода

Ливень с градом, громом и молнией! По Украине надвигается непогода

Похожие темы:

Следующая публикация